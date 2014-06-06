На востоке КАД на неделю перекроют две полосы для борьбы с колейностью

Есть вероятность, что пробка на кольцевой автодороге станет еще больше.

На внешней стороне КАД перекроют две полосы движения между развязками с Шафировским проспектом и проспектом Культуры. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На участке будут ликвидировать колейность. Ограничения будут действовать с 15 по 23 апреля. Движение перекроют по третьей и четвертой полосе. Скорость движения на первой и второй ограничат до 50 км/час.

Дорожные работы будут идти в круглосуточном режиме.

Сегодня утром пробки составили 6 баллов. Самая большая — на КАД в связи с дорожными работами.

Фото: "Яндекс.Карты"