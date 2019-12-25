Утренние пробки во вторник в Петербурге достигли 6 баллов

Некоторые из них вызваны плановыми дорожными работами.

В 9 утра 13-го апреля "Яндекс" оценивает загруженность дорог в 6 баллов. Как и вчера, основная пробка собралась на востоке КАД.

Пробка на внутреннем кольце достигла более 6 км. Она тянется от развязки с Рябовским шоссе до района Заневки, где ведутся ремонтные работы. В обратную сторону — от Ново-Ковалево до развязки с Шафировским. Напомним, на мосту через реку Большая Охта меняют деформационный шов, в связи с чем с 11 по 21 апреля третья и четвертая полоса перекрыты, а с 22 по 30 апреля — первая, вторая и полоса безопасности.

Участок на Октябрьской набережной от Народной улицы до улицы Крыленко до сих пор перекрыт. Вчера в доме №50 по Октябрьской набережной произошел масштабный пожар, в котором пострадали 3 сотрудника МЧС, 1 погиб.

Также заторы наблюдаются на подъездах к Литейному мосту, Невском проспекте от Исполкомской до площади Восстания и набережной Обводного канала от Кременчугской до Лиговского.

Фото: Piter.TV, "Яндекс.Карты"