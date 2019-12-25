Две полосы КАД в районе развязки с Шафировским временно перекроют

Сначала перекрывать будут одну сторону проезжей части, затем другую.

На внешней стороне КАД в районе развязки с Шафировским проспектом перекроют две полосы движения. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На мосту через реку Большая Охта будут заменять деформационный шов. В связи с этим для движения автомобилистов с 11 по 21 апреля будут перекрыты третья и четвертая полоса, а с 22 по 30 апреля — первая, вторая и полоса безопасности. На оставшихся полосах скорость движения будет ограничена до 50 км/час.

Работы будут идти в круглосуточном режиме.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что участок на севере КАД будут полностью перекрывать три дня подряд в ночное время.

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