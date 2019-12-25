Участок на севере КАД будут полностью перекрывать три дня подряд в ночное время

Три дня подряд на внутренней стороне КАД на севере Петербурга будут перекрывать движение транспорта. Ограничение продлится всего 20 минут. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Трасса будет перекрыта на участке между развязкой с Выборгским шоссе и проспектом Энгельса с 01:00 до 01:20 7,8 и 9 апреля. Там будет идти демонтаж П-образных металлических опор над проезжей частью. Они предназначены для размещения на них дорожных знаков. Чтобы обеспечить безопасность водителям и пассажирам, дорогу придется временно перекрыть.
Для того, чтобы максимально сократить неудобства автомобилистов, работы проводятся в ночное время.
Также по 8 апреля на участке внутреннего кольца КАД между развязкой с проспектом Культуры и развязкой с автодорогой Петербург-Матокса перекроют одну полосу движения.
Фото: "Яндекс.Карты"
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