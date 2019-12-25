Участок на севере КАД будут полностью перекрывать три дня подряд в ночное время

Работы будут идти при минимальной интенсивности движения транспорта.

Три дня подряд на внутренней стороне КАД на севере Петербурга будут перекрывать движение транспорта. Ограничение продлится всего 20 минут. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Трасса будет перекрыта на участке между развязкой с Выборгским шоссе и проспектом Энгельса с 01:00 до 01:20 7,8 и 9 апреля. Там будет идти демонтаж П-образных металлических опор над проезжей частью. Они предназначены для размещения на них дорожных знаков. Чтобы обеспечить безопасность водителям и пассажирам, дорогу придется временно перекрыть.

Для того, чтобы максимально сократить неудобства автомобилистов, работы проводятся в ночное время.

Также по 8 апреля на участке внутреннего кольца КАД между развязкой с проспектом Культуры и развязкой с автодорогой Петербург-Матокса перекроют одну полосу движения.

Фото: "Яндекс.Карты"