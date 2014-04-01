На участке внутреннего кольца КАД перекроют одну полосу движения

С 4 по 8 апреля на участке внутреннего кольца КАД между развязкой с проспектом Культуры и развязкой с автодорогой Петербург-Матокса перекроют одну полосу движения. Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад", недоступной для проезда станет четвертая полоса, по всем остальным введут ограничение скоростного режима до 50 км/ч.
Ограничения связаны с работами по уборке смёта в разделительной полосе дороги. Подрядчик АО ПО "РосДорСтрой" будет трудиться на дороге в две смены круглосуточно, информация о перекрытии полосы появится на табло и знаках переменной информации.
Ранее мы сообщали, что матч "Зенита" ограничит движение в городе.
Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
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