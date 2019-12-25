Матч "Зенита" ограничит движение в городе

На "Газпром Арене" пройдет игра между "Зенитом" и "Химками".

В понедельник, 5 апреля, петербургская команда "Зенит" примет московские "Химки" на стадионе "Газпром Арена". Из-за матча движение по некоторым дорогам города ограничат. Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Подробная схема организации дорожного движения представлена здесь. Так, горожанам следует заранее планировать маршрут, есть путь проходит через улицу Савиной от Петровской площади к Большому Петровскому мосту, набережную Гребного канала, Крестовский проспект, набережную Мартынова и др.

Помимо этого с 16:00 по 22:00 по Теннисной и Велосипедной аллеям вводится двустороннее движение.

Матч на арене начнется в семь часов вечера.

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Фото: Piter.TV