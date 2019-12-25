На юге КАД полностью перекроют движение на 20 минут

Работы ведутся во время минимальной интенсивности движения.

На КАД между развязками с Таллинским шоссе и ЗСД полностью перекроют движение на 20 минут две ночи подряд. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Движение перекроют с 00:00 до 00:20 с 21 на 22 апреля и 22 на 23 апреля. В первую ночь будет не проехать по внутреннему кольцу, во вторую — по внешнему.

На участке будут устанавливать П-образную металлическую опору, на которой будут размещены знаки переменной информации. Для того, чтобы обеспечить безопасность участников дорожного движения на время монтажа ригеля конструкции, трассу необходимо перекрыть.

На время остановки движения на место привлекут ашины прикрытия, оборудованные комплексом технических средств организации дорожного движения, стробоскопами и светодиодными балками с индикацией жёлтого цвета.

Работы ведутся в ночное время, чтобы избежать заторов на дороге.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на КАД между развязками с проспектом Культуры и проспектом Энгельса перекроют две из трех полос движения.

Фото: "Яндекс.Карты"