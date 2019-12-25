НА КАД между развязками с проспектом Культуры и проспектом Энгельса перекроют две из трех полос движения

На внешней стороне КАД между развязками с проспектом Культуры и проспектом Энгельса на неделю перекроют две полосы движения. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
На участке будут ликвидировать колейность. Вторая и третья полоса будут перекрыты с 21 по 27 апреля. Скорость движения по первой полосе ограничат до 50 км/час.
Плановые работы будут идти в круглосуточном режиме.
Напомним, что на участке КАД в районе развязки с Пискаревским проспектом перекроют две полосы движения с 19 по 29 апреля. Речь идет о внутреннем кольце.
Фото: Piter.TV, "Яндекс.Карты"
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