НА КАД между развязками с проспектом Культуры и проспектом Энгельса перекроют две из трех полос движения

На оставшейся полосе ограничат скорость движения.

На внешней стороне КАД между развязками с проспектом Культуры и проспектом Энгельса на неделю перекроют две полосы движения. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На участке будут ликвидировать колейность. Вторая и третья полоса будут перекрыты с 21 по 27 апреля. Скорость движения по первой полосе ограничат до 50 км/час.

Плановые работы будут идти в круглосуточном режиме.

Напомним, что на участке КАД в районе развязки с Пискаревским проспектом перекроют две полосы движения с 19 по 29 апреля. Речь идет о внутреннем кольце.

Фото: Piter.TV, "Яндекс.Карты"