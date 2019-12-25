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На КАД у развязки с Пискаревским проспектом ограничат движение на двух полосах
Сегодня, 12:02
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nadezhda_sib

На КАД у развязки с Пискаревским проспектом ограничат движение на двух полосах

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Работы будут идти в круглосуточном режиме.

На участке КАД в районе развязки с Пискаревским проспектом перекроют две полосы движения. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Речь идет о внутреннем кольце. Третью и четвертую полосу на участке перекроют с 19 по 29 апреля. На первой и второй скорость движения будет ограничена до 50 км/час. Специалисты будут заменять сборные, открытые лотки в разделительной полосе дороге. 

Водителей предупредят о проводимых работах с помощью информации на табло, временных дорожных знаках и смонтированной световой сигнализации. 

До 23 апреля на внешней стороне КАД перекроют две полосы движения между развязками с Шафировским проспектом и проспектом Культуры. 

Фото: "Яндекс.Карты"

Теги: дорожные работы, кад, ограничение движения
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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