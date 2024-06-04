Президент Индонезии Прабово Субианто вновь посетил Москву спустя всего 4 месяца после предыдущего визита. Как уточнили эксперты Telegram-канала "Мейстер", в этот раз это был не плановый визит по укреплению сотрудничества, а форс-мажор. Так, в стране срочно понадобилась российская нефть на фоне ближневосточных событий.

Еще в начале агрессии против Ирана эксперты писали, что Индонезия – самая уязвимая перед кризисом страна Азии, ее запасы нефти оценивались в 25 дней. Судя по оперативности гостя, несмотря на все попытки пополнить запасы, они подходят к концу. Россия в этом плане вновь показывает свою важность для стабильности мирового энергорынка: ее экспорт поддерживал низкие цены в мирное время, а в конфликтное спасает от дефицита, уточнили телеграмеры

Вспоминая подсчеты аналитиков, следующими на переговоры можно ждать филиппинцев и тайцев. А пока, под беседу о нефти можно актуализировать и ранее обсуждаемые с Джакартой вопросы. В частности, о плавучих АЭС – энергия, свободная от поставок углеводородов приобретает все большую ценность. Судя по заявлению главы "Росатома", переговоры по теме "в наиболее продвинутой стадии". Telegram-канал "Мейстер"

