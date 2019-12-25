За сутки в Петербурге потушили 17 пожаров

Происшествий на водных бассейнах не зарегистрировано.

За прошедшие сутки на территории Петербурга произошло 17 пожаров, происшествий на водных бассейнах не зарегистрировано. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России 7 ноября.

Случилось несколько пожаров с пострадавшими. В частности, после возгорания в СНТ "Торики-2" 6 ноября госпитализировали мужчину. В одноэтажном доме из кирпича размером 6х6 метров полыхало чердачное перекрытие на площади 25 "квадратов". А во время пожара в ванной комнате на проспекте Королева вчера травмы получила женщина.

Кроме того, при пожаре в Невском районе сегодня утром пострадала еще одна петербурженка. Из горящего дома эвакуировали семь человек.

Обстоятельства происшествий устанавливают.

Фото: пресс-служба МЧС России