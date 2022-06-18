По факту пожара в жилом доме в Приморске организована прокурорская проверка

Всего в результате происшествия пострадали трое.

В четверг, 27 марта, сообщалось о пожаре в жилом доме в Приморске, причиной которого предположительно стал взрыв газа. Под обломками здания было обнаружено тело одного из жильцов. По данным "Леноблпожспаса", в результате инцидента сгорело восемь квартир. Как сообщает прокуратура Ленинградской области, по факту произошедшего ведется проверка.

Позднее появилась информация о том, что количество погибших в результате пожара в жилом доме в Приморске возросло до двух человек. Среди жертв оказались 39-летний мужчина и 89-летняя пожилая женщина. Кроме того, стало известно, что 30-летняя женщина, выбросившаяся из окна третьего этажа с двухлетней дочерью на руках, смогла спасти ребенка. Девочка осталась невредимой, однако сама женщина получила переломы ног.

Согласно предварительной информации, медицинская помощь была оказана еще одной пострадавшей — 69-летней женщине, отравившейся угарным газом. Всего в результате происшествия пострадали трое.

Ранее мы сообщили о том, что пострадавший в пожаре в Красном Селе мужчина скончался.

Видео: Прокуратура Ленинградской области