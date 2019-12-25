В Петербурге пятница принесет нам ливни, грозы и мощный ветер

Синоптики обещают порывы до 18 м/с.

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий 5 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В ведомстве предупредили, что в Северной столице будет задувать ветер. Синоптики обещают порывы до 18 м/с.

На город на Неве обрушатся ливни, грозы и град. В связи с непогодой лучше отказаться от прогулок на свежем воздухе.

Новый шторм придет к нам в конце недели. Водоканал Петербурга готов к сверхрасчетным ливням.

Ранее мы писали, что в автобусах Петербург проверили работу кондиционеров.

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