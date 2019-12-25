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В Петербурге пятница принесет нам ливни, грозы и мощный ветер
Сегодня, 14:56
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В Петербурге пятница принесет нам ливни, грозы и мощный ветер

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Синоптики обещают порывы до 18 м/с. 

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий 5 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В ведомстве предупредили, что в Северной столице будет задувать ветер. Синоптики обещают порывы до 18 м/с. 

На город на Неве обрушатся ливни, грозы и град. В связи с непогодой лучше отказаться от прогулок на свежем воздухе. 

Новый шторм придет к нам в конце недели. Водоканал Петербурга готов к сверхрасчетным ливням.

Ранее мы писали, что в автобусах Петербург проверили работу кондиционеров.

Фото: Pxhere

Теги: мчс, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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