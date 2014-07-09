Водоканал Петербурга готов к сверхрасчетным ливням в середине недели

Информацию о скоплениях воды можно сообщить по телефонам: 004, 314-60-13.

Согласно прогнозу метеорологов, в Петербурге 3 июля ожидаются сильные дожди. За день в городе может выпасть до 20 мм осадков, что составляет четверть от среднемесячной нормы.

Водоканал Санкт-Петербурга своевременно подготовил городские сети и ключевые объекты для приема большого количества осадков. Как уточнили в пресс-службе организации, были проведены плановые работы по очистке системы водоотведения с использованием специальной техники. Кроме того, перед началом дождя уровень воды в приемных резервуарах главных насосных станций на канализационных очистных сооружениях был снижен, чтобы система могла функционировать как буфер, принимая дождевую воду в трубы и коллекторы.

Были установлены ограждения у люков шахт тоннельных канализационных коллекторов, где возможно образование воздушных и водовоздушных смесей. Во время дождя на очистных сооружениях города будут задействованы дополнительные насосы.

В городе организовано дежурство 73 бригад Водоканала, которые контролируют состояние ливневой канализации в пределах зоны ответственности предприятия.

Жителям напомнили, что одной из причин образования луж на улицах города является попадание в дождеприемники мусора, который снижает их пропускную способность.

Информацию о скоплениях воды можно сообщить по телефонам: 004, 314-60-13.

Фото: Piter.TV