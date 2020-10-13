Температура в Петербурге окажется на 3-4 градуса ниже климатической нормы 3 июля

Порывы юго-западного и западного ветра достигнут 4-9 м/с.

В среду, 3 июля, синоптическую ситуацию в Петербурге сформирует тыловая часть циклона с центром над Кольским полуостровом. В городе ожидается облачность с прояснениями и кратковременные дожди, сообщили синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура понизится до +18…+20°, в области +17…+22°, что на 3-4° ниже климатической нормы.

Порывы юго-западного и западного ветра достигнут 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

Фото: Piter.TV