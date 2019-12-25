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В автобусах Петербург проверили работу кондиционеров
Сегодня, 15:09
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В автобусах Петербург проверили работу кондиционеров

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Максимальная температура в салоне летом не должна превышать 25 градусов.

Специалисты "Организатора перевозок" провели проверку работы кондиционеров в городских автобусах. Они напомнили, что максимальная температура в салоне летом не должна превышать 25 градусов. Специалисты также напомнили, что перевозчики должны проверять работоспособность систем кондиционирования перед выходом автобуса на маршрут и по возвращении в парк.

Начальник управления контроля городского и пригородного пассажирского транспорта СПб ГКУ "Организатор перевозок" Коршунов Алексей подчеркнул, что контролер-ревизор производит измерение температуры в соответствии с методикой Минтранса. Если температура превышает 25 градусов, фиксируется нарушение, которое затем передается перевозчику для исправления. В таком случае применяются штрафные санкции в соответствии с условиями государственного контракта.

Кроме того, эксперты проверили санитарное и техническое состояние автобусов. Особое внимание уделяется состоянию водителя общественного транспорта, за которым тщательно наблюдают камеры видеонаблюдения. Весной весь подвижной состав прошел проверку, и неисправное климатическое оборудование было отремонтировано.

Ранее мы сообщили о том, что с начала 2024 года в автобусах в Петербурге выявили 150 тыс. безбилетников.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)

Теги: новый общественный транспорт, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня,

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