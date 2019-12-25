Новый шторм надвигается на Петербург в конце недели

С 4 на 5 июля через Новгородскую область на территорию Ленинградской области выйдет новый циклон с очень активным атмосферным фронтом.

Большую часть дня 3 июля в Петербурге ожидаются осадки, сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Дождь продлится на протяжении всей первой половины дня, а затем будет небольшой перерыв, и во второй половине дня местами возможны кратковременные дожди с ливнями и грозами. Однако они будут незначительными, и больше их ожидается на востоке Ленинградской области. Утром температура воздуха в Петербурге составила +16…+17 градусов, но выше +18…+20 градусов она не поднимется.

Кроме того, синоптик предупредил о том, что с 4 на 5 июля через Новгородскую область на территорию Ленинградской области выйдет новый циклон с очень активным атмосферным фронтом.

Ранее мы сообщили о том, что Водоканал Петербурга готов к сверхрасчетным ливням в середине недели.

Фото: Piter.TV