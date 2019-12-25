В Петербург 31 декабря пришел теплый сектор атлантического циклона

Синоптик рассказал, что воздух в Северной столице прогреется на 4-5 градусов выше нормы.

Сегодня, 31 декабря, в Петербурге будет дождливо. Небо затянет серыми облаками. На погоду в городе повлияет теплый сектор атлантического циклона. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

Синоптик рассказал, что воздух в Северной столице прогреется на 4-5 градусов выше нормы. Столбики термометров покажут +2...+4 градуса. В Ленобласти тоже зимней погоды ждать не стоит. На термометрах за окнами жители увидят не меньше 0...+5 градусов.

Атмосферное давление будет меняться мало и составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее на Piter.tv: циклон 1 января принесёт тепло в Петербург.

Фото: Piter.tv