Циклон 1 января принесёт тепло в Петербург

В Санкт-Петербурге 1 января 2017 года максимальная температура воздуха достигла рекордного значения в +4,5 градуса.

Как рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, 29 декабря в Петербурге установилась хорошая погода, которая однако не продержится до Нового года.

Даже при -1 слякоти под ногами нет, на машинах еще лежит чистый снег, тихо и прозрачно в атмосфере. Как хочется, чтобы погода замерла до Нового года, но мы-то знаем, что так не бывает, а если и бывает, то не у нас… Александр Колесов, синоптик

Как отметит синоптик, уже появился четвертый циклон "Liddy", который сегодня будет подходить с океана к Англии, а к новогодней ночи доберется и до Петербурга. Также, уже днём 1 января ожидается ещё один циклон, который принесет "такое тепло, которое способно замахнуться и на наш новогодний экстремум". В Санкт-Петербурге 1 января 2017 года максимальная температура воздуха достигла рекордного значения в +4,5 градуса.

Все это пока предварительно, как всегда говорю – "давайте подождем и последим за развитием атмосферных процессов". Как станет понятно, какой циклон придет в Новый год, сразу сообщу. Александр Колесов, синоптик

Фото: Piter.tv