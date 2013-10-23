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В Ленобласти 31 декабря выпадет мокрый снег и пройдет дождь
Сегодня, 13:37
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В Ленобласти 31 декабря выпадет мокрый снег и пройдет дождь

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Порывы ветра будут достигать  7-12 м/с, а в прибрежных районах 15 м/с.

В субботу, 31 декабря, в Ленобласти будет серая и теплая погода. Небо затянет облаками, в большинстве районов пройдут дожди, выпадет мокрый снег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью Ленинградскую область окутает туман, подует ветер со скоростью 3-8 м/с. Днем дымка рассеется, температура воздуха составит  0...+4 градусов. 

Порывы ветра будут достигать  7-12 м/с, а в прибрежных районах 15 м/с. Дороги покроются льдом. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем понижаться.

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Фото: Pxhere

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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