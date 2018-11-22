Понедельник принесет в Ленобласть мокрый снег и дожди

В прибрежных районах поднимется сильный ветер. Порывы будут достигать 15 м/с.

В понедельник, 25 октября, в Ленобласти ожидается пасмурная и дождливая погода. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью в большинстве районов выпадут осадки. Днем они усилятся. Кроме того, выпадет мокрый снег. Подует юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. В прибрежных районах порывы будут достигать 15 м/с. В темное время суток температура воздуха опустится до -4...+1 градусов. Но днем потеплеет до +3...+8 градусов. На дорогах ожидается гололедица.

Из-за ухудшения погодных условий водители не справляются с управлением на дорогах и попадают в ДТП. Так, в аварии произошли в районе Дворцового моста, Кантемировского моста и моста Бетанкура.

Фото: пресс-служба МЧС, Pexels