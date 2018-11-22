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Понедельник принесет в Ленобласть мокрый снег и дожди
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Понедельник принесет в Ленобласть мокрый снег и дожди

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В прибрежных районах поднимется сильный ветер. Порывы будут достигать 15 м/с.

В понедельник, 25 октября, в Ленобласти ожидается пасмурная и дождливая погода. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью в большинстве районов выпадут осадки. Днем они усилятся. Кроме того, выпадет мокрый снег. Подует юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. В прибрежных районах порывы будут достигать 15 м/с. В темное время суток температура воздуха опустится до -4...+1 градусов. Но днем потеплеет до +3...+8 градусов. На дорогах ожидается гололедица. 

Из-за ухудшения погодных условий водители не справляются с управлением на дорогах и попадают в ДТП. Так, в аварии произошли в районе Дворцового моста, Кантемировского моста и моста Бетанкура. 

Фото: пресс-служба МЧС, Pexels

Теги: мчс, погода, природа, прогноз погоды, прогноз фгбу северо-западное угмс
Категории: Новости Ленинградской области, Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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