В США пока не прорабатывают план визита Байдена в Киев

Американский президент Джо Байден в ближайшее время не приедет на Украину. Администрация США пока не прорабатывает планы визита. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки.
По словам Псаки, руководство страны "продолжит оценивать ситуацию".
Как вы знаете, наша задача заключается в том, чтобы возобновить работу посольства, чтобы наши дипломаты вернулись: не просто ездили туда-сюда, а присутствовали в стране.
Джен Псаки.
У Байдена есть желание посетить Киев, но в настоящий момент планов, которые бы находились в реализации, пока нет.
Накануне в Киеве состоялась встреча Зеленского со спикером палаты представителей конгресса Пелоси. А вот канцлер ФРГ в Украину пока не приедет.
Фото и видео: Белый дом
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