В США пока не прорабатывают план визита Байдена в Киев

При этом американский президент хотел бы посетить столицу Украины.

Американский президент Джо Байден в ближайшее время не приедет на Украину. Администрация США пока не прорабатывает планы визита. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки.

По словам Псаки, руководство страны "продолжит оценивать ситуацию".

Как вы знаете, наша задача заключается в том, чтобы возобновить работу посольства, чтобы наши дипломаты вернулись: не просто ездили туда-сюда, а присутствовали в стране. Джен Псаки.

У Байдена есть желание посетить Киев, но в настоящий момент планов, которые бы находились в реализации, пока нет.

Накануне в Киеве состоялась встреча Зеленского со спикером палаты представителей конгресса Пелоси. А вот канцлер ФРГ в Украину пока не приедет.

Фото и видео: Белый дом