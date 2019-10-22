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В США пока не прорабатывают план визита Байдена в Киев

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При этом американский президент хотел бы посетить столицу Украины.

Американский президент Джо Байден в ближайшее время не приедет на Украину. Администрация США пока не прорабатывает планы визита. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки.

По словам Псаки, руководство страны "продолжит оценивать ситуацию".

Как вы знаете, наша задача заключается в том, чтобы возобновить работу посольства, чтобы наши дипломаты вернулись: не просто ездили туда-сюда, а присутствовали в стране.

Джен Псаки.

У Байдена есть желание посетить Киев, но в настоящий момент планов, которые бы находились в реализации, пока нет. 

Накануне в Киеве состоялась встреча Зеленского со спикером палаты представителей конгресса Пелоси. А вот канцлер ФРГ в Украину пока не приедет. 

Фото и видео: Белый дом

Теги: байден, поездка в украину
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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