В Киеве состоялась встреча Зеленского со спикером палаты представителей конгресса Пелоси

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спикером палаты конгресса США Ненси Пелоси. Видео их встречи опубликовано в официальном Telegram-канале украинского лидера.
Пелоси посетила Киев с рабочим визитом в воскресенье, 1 мая. Она прибыла в украинскую столицу, чтобы пообщаться с президентом Украины. На встрече Зеленский отметил, что Соединенные Штаты являются лидером мощной поддержки Украины.
Ранее мы сообщили, что Евросоюзу придется остановитоь промышленность ради отказа от газа из России.
Видео: Telegram/Zelenskiy / Official
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