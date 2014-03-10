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В Киеве состоялась встреча Зеленского со спикером палаты представителей конгресса Пелоси

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Спикер палаты конгресса США посетила Киев с рабочим визитом в воскресенье, 1 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спикером палаты конгресса США Ненси Пелоси. Видео их встречи опубликовано в официальном Telegram-канале украинского лидера.

Пелоси посетила Киев с рабочим визитом в воскресенье, 1 мая. Она прибыла в украинскую столицу, чтобы пообщаться с президентом Украины. На встрече Зеленский отметил, что Соединенные Штаты являются лидером мощной поддержки Украины.

Ранее мы сообщили, что Евросоюзу придется остановитоь промышленность ради отказа от газа из России.

Видео: Telegram/Zelenskiy / Official

Теги: зеленский, киев, пелоси
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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