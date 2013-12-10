Spiegel: Евросоюзу придется остановить промышленность ради отказа от газа из России

Евросоюзу придется отключить промышленные предприятия от газа ради отказа от российского "голубого топлива". Об этом сообщил немецкий журнал Der Spiegel.
В публикации сказано, что странам удастся выполнить целевые показатели по заполнению газовых хранилищ только в случае отказа от двух третей газа из России. Автор статьи утверждает, что заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Европа сможет отказать от поставок "голубого топлива" из России является "слишком красивым, чтобы быть правдой". Кроме того, немецкие эксперты поставили под сомнение заверения вице-президента ЕК Франса Тиммерманса. По их мнению, Европа не сможет заместить поставки российского газа до 80% к ноябрю.
Если Европа решит сократить поставки их России, к 1 августа всем металлургическим, химическим и цементным заводам в ЕС придется отказаться от "голубого топлива" с нынешнего момента до конца июля. Газовым электростанциям придется прекратить работу на весь июль.
Ранее мы сообщили, что немецкий холдинг Uniper допустил, что может оплачивать российский газ рублями.
Фото: pixabay
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