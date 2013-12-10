Spiegel: Евросоюзу придется остановить промышленность ради отказа от газа из России

К 1 августа всем металлургическим, химическим и цементным заводам в ЕС придется отказаться от «голубого топлива» с нынешнего момента до конца июля. Газовым электростанциям придется прекратить работу на весь июль.

Евросоюзу придется отключить промышленные предприятия от газа ради отказа от российского "голубого топлива". Об этом сообщил немецкий журнал Der Spiegel.

В публикации сказано, что странам удастся выполнить целевые показатели по заполнению газовых хранилищ только в случае отказа от двух третей газа из России. Автор статьи утверждает, что заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Европа сможет отказать от поставок "голубого топлива" из России является "слишком красивым, чтобы быть правдой". Кроме того, немецкие эксперты поставили под сомнение заверения вице-президента ЕК Франса Тиммерманса. По их мнению, Европа не сможет заместить поставки российского газа до 80% к ноябрю.

Если Европа решит сократить поставки их России, к 1 августа всем металлургическим, химическим и цементным заводам в ЕС придется отказаться от "голубого топлива" с нынешнего момента до конца июля. Газовым электростанциям придется прекратить работу на весь июль.

Ранее мы сообщили, что немецкий холдинг Uniper допустил, что может оплачивать российский газ рублями.

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