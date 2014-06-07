Немецкий холдинг Uniper допустил, что может оплачивать российский газ рублями

Организация должна провести телефонные переговоры с ПАО "Газпром" о вопросе оплаты поставок газа.

Возможность оплаты газа из России для Германии в рублях допустил немецкий энергохолдинг Uniper. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова финансового директора фирмы Тиины Туомелы.

Организация должна провести телефонные переговоры с ПАО "Газпром" о вопросе оплаты поставок газа. В немецкой компании подчеркнули, что важно действовать в рамках европейских санкций, поэтому она находится в контакте с руководством ФРГ.

Напомним, что Шольц не стал спекулировать о вероятности остановки поставок газа из России в будущем. В Германии не хотят обсуждать гипотетические ситуации.

Ранее Австрия приняла условия России по оплате газа в рублях. Карл Нехаммер рассказал, что Вена, как и Берлин, согласился на новые условия по контрактам.

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