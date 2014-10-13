Шольц не стал спекулировать о вероятности остановки поставок газа из России в будущем

В Германии не хотят обсуждать гипотетические ситуации.

Немецкий канцлер Олаф Шольц не стал спекулировать о гипотетической вероятности преждевременной остановки импорта и поставок российского природного газа в будущем. При этом на пресс-конференции в Токио чиновник отметил, что Германия стремится стать независимым государством от энергетических поставок из РФ. Такое заявление иностранец сделал по результатам переговоров с японским премьер-министром Фумио Кисидой.

Нет смысла спекулировать, какое решение примет российское правительство. Нужно готовиться, и мы знаем, что мы должны делать. Олаф Шольц, канцлер Германии

Напомним, что еще 26 апреля "Газпром" направил в адрес компаний-импортеров в Польше и Болгарии уведомление о прекращении с 27 апреля поставок ресурсов из-за отказа стран от проведения окончательных расчетов в российских рублях.

Шольц надеется на беспрецедентно быстрое строительство СПГ-терминалов в ФРГ.

Фото: YouTube / phoenix