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Шольц надеется на беспрецедентно быстрое строительство СПГ-терминалов в ФРГ
Сегодня, 9:07
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Шольц надеется на беспрецедентно быстрое строительство СПГ-терминалов в ФРГ

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В Германии рассказали о плане по постепенному отказу от энергетики РФ.

Немецкий канцлер Олаф Шольц надеется на беспрецедентно быстрое строительство СПГ-терминалов (сжиженного природного газа) на территории страны. Соответствующее заявление чиновник сделал на брифинге по результатам рабочей встречи с японским премьер-министром Фумио Кисидой. По словам спикера, данное решение поможет Берлину снизить зависимость от российского природного газа. Эксперт добавил, что рано или поздно в ФРГ откажутся от энергетических поставок из РФ, но данный процесс будет более длительным, чем это было с углем.

Мы знаем, что ситуация, когда многие страны ЕС зависимы от импорта из России, является вызовом…Новые терминалы СПГ…Мы надеемся, что они будут построены быстрее, чем когда-либо.

Олаф  Шольц, канцлер ФРГ

К концу 2022 года года Германия планирует начать использовать первые мобильные терминалы по приему СПГ в акватории Северного моря. С их помощью страна сможет заменить только небольшую часть российских поставок. Первый стационарный СПГ-терминал власти планируют достроить к 2026 году.

Эксперты прокомментировали заявление Шольца о сложностях с новыми поставками в Украину.

Фото: YouTube / phoenix

Теги: газ, германия, олаф шольц, сжиженный природный газ, спг
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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