Похоже, что вооружение, которое не требовалось НАТО, скоро может закончиться.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о том, что Германия "достигла предела в том, что может поставить Украине из собственных запасов Вооруженных сил". Его заявление прокомментировали авторы Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты предполагают, что запасы легкого оружия, которое можно было бы поставлять, стали кончаться. Часть из них подарили кому-то другому, а часть просто утилизировали.

Означает ли это, что помощи Украине больше не будет? Нет, просто теперь за нее придется платить – поскольку поставки тех же противотанковых систем, автотранспорта, ПЗРК, легкой бронетехники и прочего не с баз хранения и прочего мобзапаса, а из штата вооруженных сил потребует закупок этого оружия – для пополнения собственных частей и подразделений, которые в противном случае останутся без части оружия. отметили авторы Telegram-канала.

Судя по заявлениям Запада, страны на это готовы, но в деньгах это решимость будет стоить все дороже.

Фото: YouTube / DerTagesspiegel