Байден поддерживает желание Финляндии вступить в НАТО

Те, кто хочет присоединиться к альянсу, должны соответствовать установленным требованиям.

Президент США Джо Байден поддерживает идею вхождения Финляндии в состав НАТО и в целом политику "открытых дверей". Об этом на пресс-конференции с журналистами заявила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки.

Вопрос журналиста касался того, считает ли американский президент дальнейшее расширение альянса эффективным ответом на вызовы со стороны России. Он предположил, что это может стать провокационным шагом в нынешней ситуации.

По словам Псаки, США поддерживает политику НАТО, которая предусматривает, что заинтересованные стороны могут претендовать на место в альянсе, если они соответствуют требованиям. В стране положительно относятся к решению со стороны Финляндии и других стран.

Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал обеспечить безопасность Швеции и Финляндии во время переходного периода на случай присоединения этих стран к Североатлантическому военному альянсу.

Фото и видео: Белый дом