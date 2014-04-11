Генсек НАТО рассказал, что процесс присоединения стран к альянсу будет быстрым.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал обеспечить безопасность Швеции и Финляндии во время переходного периода на случай присоединения этих стран к Североатлантическому военному альянсу. Однако для начала национальные правительства должны будут подать заявки, чтобы кандидатуры рассматривались. Соответствующей информацией с журналистами во время брифинга поделился чиновник, выступая вместе с главой Европейского парламента Робертой Метсолой.

Финляндия и Швеция должны самостоятельно принимать решения о том, запрашивать ли членство в НАТО или нет…Они будут приняты нами с большой радостью, наши наиболее близкие партнеры. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Генсек альянса подчеркнул, что НАТО со Швецией и Финляндией работает многие годы, поэтому их вооруженные силы соответствуют стандартам НАТО. В связи с чем Столтенберг не думает, что процесс присоединения стран будет долгим. Военный блок готов найти решение по безопасности стран в период между подачей запросов и официальной ратификацией.

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Фото и видео: European Commission