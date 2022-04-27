Ллойд Остин рассказал о цели США ослабить Москву.

В Пентагоне заявили о намерении добиваться снижения военного потенциала России. Соответствующей информацией с журналистами поделился в рамках созванной пресс-конференции шеф американского военного ведомства, выступая на авиабазе США "Рамштайн", расположенной на территории Германии. Чиновник обсудил с партнерами вопрос оказания помощи Западом киевскому режиму. Представители прессы попросили эксперта прокомментировать высказывание о том, что Вашингтон намеревается ослабить Москву.

Я думаю, мы с самого начала ясно дали понять: мы действительно хотим усложнить для России возможность угрожать своим соседям, чтобы у них было меньше возможностей для этого. Ллойд Остин, глава Пентагона

По мнению американца, с точки зрения военного потенциала сейчас российская сторона стала слабее, чем когда начинала свою специальную военную операцию на Украине.

Глава Пентагона: вопрос о вступлении Украины в НАТО сейчас не рассматривается.

Фото и видео: YouTube / Reuters

