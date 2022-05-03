Шольц объяснил, почему не может посетить Украину

Немецким властям не понравилось, что Украина отказала президенту ФРГ в визите.

Канцлер Германии Олаф Шольц объяснил в интервью ZВF, почему в ближайшее время не может побывать в Киеве. Причина заключается в отказе украинской стороны принять президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Напомним, в апреле Украина отказала Штайнмайеру в визите. Шольц назвал это "довольны заметным событием", которое повлияло и на его поездку.

Шольц указал на то, что ФРГ оказывает Украине финансовую и военную помощь, а в будущем может стать гарантом ее безопасности. В связи с этим поведение второй стороны он считает неправильным.

Отказ в официальном визите президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру связан с тем, что он, по мнению Украины, проводил слишком мягкую антироссийскую политику.

Фото и видео: zdf.de





