Кулеба: Украина не заинтересована в обострении отношений с Германией

Глава МИД Украины рассказал о том, что вопрос с Штайнмайером будет решение по дипломатическим каналам.

Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не заинтересован в обострении отношений или эскалации конфликта с Германией. Соответствующее заявление чиновник сделал на совместной пресс-конференции с коллегой из Ирландии Саймоном Коувени. Таким образом он прокомментировал сведения о том, что страна отказала в официальном визите президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру из-за того, что тот проводил слишком мягкую антироссийскую политику. Кулеба подчеркнул, что ожидает от Берлина "новой политики" в отношении киевского режима.

Украина с большим уважением относится к Германии. Мы не всегда во всем согласны с политикой, но мы уважаем Германию как партнера, и для нас абсолютно очевидно, что глава ФРГ является одним из символов этой страны. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Глава МИД рассчитывает на то, что ситуация будет урегулирована по дипломатическим каналам между Киевом и Берлином так, что не нанесет вреда двусторонним контактам. Кулеба напомнил, что Украина намерена развивать отношения, основывающиеся на принципах взаимного уважения.

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Фото: YouTube /Ukraine MFA