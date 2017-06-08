Ле Пен: Зеленский просит больше того, что страны Запада в состоянии ему дать

Политик призвала возобновить контакты с РФ в долгосрочной перспективе.

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен сообщила о том, что украинский президент Владимир Зеленский просит больше того, что страны Запада в состоянии ему дать. Такое мнение представительница крайне правого движения "Национальное объединение" высказала во время выступления на местном телеканале France 2. Также политик высказалась против употребления слова "геноцид" в описании ситуации, которая сейчас происходит на Украине.

Зеленский хочет все большей поддержки. Иногда он просит больше того, что можно дать…Геноцид имеет юридически очень четкое определение, и оно не соответствует ситуации. Марин Ле Пен, кандидат в президенты Франции

Ле Пен подчеркнула прессе, что не верит в возможность полной изоляции России на международной арене, а РФ она считает великой мировой державой. Она призвала возобновить диалог между Москвой и НАТО по завершению конфликта с Киевом. Политик уверена в том, что Западу будет, что терять, если он не примет решение о возобновлении контактов в долгосрочной перспективе. В этом случае РФ может сделать выбор в пользу сотрудничества с Китаем.

Ле Пен рассказала, в каком случае приедет в Россию.

Фото и видео: YouTube / Marine Le Pen