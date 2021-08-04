Поджигателя военкомата на Чайковского отправили в СИЗО

Обвиняемый действовал по указанию неизвестных людей в Telegram.

Петроградский районный суд Северной столицы избрал меру пресечения молодому человеку, который пытался поджечь здание военного комиссариата в Центральном районе города. Об этом стало известно из сообщения Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Напомним, что 24-летний злоумышленник является жителем Сестрорецка. Накануне происшествия он приобрел бензин и разлил его по двум бутылкам. С "коктейлями Молотова" он проследовал к зданию военкомата на улице Чайковского, 53, где приступил к претворению задуманного в жизнь. Обе бутылки юноша метнул во входную дверь здания военного комиссариата. Возгорание удалось ликвидировать сотрудникам учреждения.

Сегодня парня задержали. По версии следствия, молодой человек действовал по указанию мошенников, которые оставляли ему инструкции в мессенджере Telegram. Поджечь военкомат они попросили взамен на пресечение мошеннических действий, направленных против него.

Юноша пробудет под стражей до 17 февраля 2025 года. Против избрания меры пресечения в виде заключения в СИЗО он не возражал.

Ранее мы сообщали, что под стражу заключили петербуржца, который работал на ЦРУ США.

Фото: Piter.TV