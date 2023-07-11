В Петербурге гражданина Таджикистана признали виновным в оправдании теракта в "Крокусе"

Он получил 3 года в колонии по 205-й статье.

В Санкт-Петербурге огласили приговор гражданину Республики Таджикистан, который был уличен в публичном оправдании теракта в "Крокус Сити Холле", – сообщают в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Следователи установили, что с 23 по 24 марта 2024-го года осужденный опубликовал в интернете комментарии, оправдывающие произошедший 22 марта теракт в Московской области. Мужчина проходил по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ и получил срок в колонии общего режима.

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и иных материалов в сети "Интернет" сроком на 2 года. ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Ранее мы рассказывали, что в Ломоносовском районе мужчина подозревается в покушении на убийство супруги. В отношении 62-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Фото: Скриншот из видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу