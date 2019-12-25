Страны-союзники НАТО выразили готовность в поддержке Украины

Пять стран провели веб-конференцию, в ходе которой обсудили ситуацию на Украине.

Минобороны Великобритании Бен Уоллес совместно с и.о замминистра обороны США Амандой Дори провел видеоконференцию с коллегами по НАТО из Канады, Литвы и Польши. Они обсудили ситуацию, которая складывается вокруг Украины. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

В ходе обсуждений были рассмотрены вопросы, которые касаются активности российских вооруженных сил на границе с Украиной. Участники совещания выразили поддержку суверенитету Украины и ее стремление вступить в НАТО.

Также члены конференции пообещали предоставить украинским военным тренировочные курсы и поддерживать боеготовность армии страны.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские военные имеет перемещаться по территории РФ там, где это будет необходимо государству. По его словам, это не должно беспокоить другие государства, так как не несет для них никакой угрозы.

Ранее СМИ сообщали о том, что техника ВС НАТО переброшена из Польши, танки Т-90 находятся у российских границ.

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