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В Германии обеспокоены ситуацией на востоке Украины

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Власти страны "призывают стороны к сдержанности и деэскалации".

Германия вместе с партнерами обеспокоена ситуацией на востоке Украины и усилением военного присутствия России. Об этом заявила представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер на брифинге. Ее слова приводит ТАСС.

По словам Деммер, в стране встревожены растущим числом нарушений режима прекращения огня в Донбассе. Она также отметила, что власти следят за ситуацией в регионе и "призывают стороны к сдержанности и деэскалации"

Германия, как и партнеры по НАТО, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Ульрике Деммер, представитель кабмина ФРГ

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал условие для открытия огня на Донбассе.

Видео: Youtube/phoenix

Теги: германия, донбасс, россия, украина, ульрике деммер
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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