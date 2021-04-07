В Германии обеспокоены ситуацией на востоке Украины

Германия вместе с партнерами обеспокоена ситуацией на востоке Украины и усилением военного присутствия России. Об этом заявила представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер на брифинге. Ее слова приводит ТАСС.
По словам Деммер, в стране встревожены растущим числом нарушений режима прекращения огня в Донбассе. Она также отметила, что власти следят за ситуацией в регионе и "призывают стороны к сдержанности и деэскалации"
Германия, как и партнеры по НАТО, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
Ульрике Деммер, представитель кабмина ФРГ
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал условие для открытия огня на Донбассе.
Видео: Youtube/phoenix
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