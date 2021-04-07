В Германии обеспокоены ситуацией на востоке Украины

Власти страны "призывают стороны к сдержанности и деэскалации".

Германия вместе с партнерами обеспокоена ситуацией на востоке Украины и усилением военного присутствия России. Об этом заявила представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер на брифинге. Ее слова приводит ТАСС.

По словам Деммер, в стране встревожены растущим числом нарушений режима прекращения огня в Донбассе. Она также отметила, что власти следят за ситуацией в регионе и "призывают стороны к сдержанности и деэскалации"

Германия, как и партнеры по НАТО, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Ульрике Деммер, представитель кабмина ФРГ

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал условие для открытия огня на Донбассе.

Видео: Youtube/phoenix