Глава МИД Украины Кулеба назвал условие для открытия огня на Донбассе

СМИ: Киев не хочет развязывать войну в регионе.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о нежелании Киева развязывать войну на Донбассе. Такое заявление чиновник сделал в интервью для журналистов из издания Liberation. По информации от министра внешнеполитического ведомства, Украина не стремится к эскалации конфликта, а поэтому откроет огонь только в случае угрозы Вооруженным силам или атаке по военным.

Мы не стремимся к эскалации, мы привержены политическому и дипломатическому урегулированию этого конфликта. Мы будем открывать огонь только в том случае, если есть угроза нашим войскам на местах или если они будут атакованы...Если один из наших убит, мы имеем право защищаться. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Чиновник подчеркнул, что Киев был доволен всеобъемлющим режимом прекращения огня, который вступил в силу 27 июля 2020 года. По мнению дипломата, до декабря прошлого года он хорошо функционировал, но затем "что-то изменилось". В МИД заявили, что не осуществляют переброса войск или средств с целью наступления на регион конфликта, а занимаются обычной ротацией сил.

В МИД Украины: Войну на Донбассе можно было бы закончить в течение недели.

Фото: МИД Украины