Дмитрий Кулеба назвал условия, которые должна выполнить РФ дл прекращения конфликта на востоке Украины.

В МИД Украины: Войну на Донбассе можно было бы закончить в течение недели. Об этом подписчикам сообщил глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба. Он отметил, что у Киева есть новый план по урегулированию конфликта на востоке страны. Документ, по словам специалиста, был доработан при участии Германии и Франции.

Россия не принимает нового плана урегулирования. МИД Украины

Руководитель офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак подчеркнул, что новый план соответствует духу минских соглашений. При этом в Москве в очередной раз напомнили Украине, что слышат о подобном плане впервые. Информацию о нем не комментировали в ФРГ и Франции. Дмитрий Кулеба подчеркнул, что для того, чтобы остановить войну на Донбассе в течение недели, России "следует вывести свои войска с территории". Чиновник уверен, что РФ не выполняет своего главного обещания: не считает Донбасс неотъемлемой частью Украины.

Кулеба рассказал, как Украина хочет "выжать" Россию из Крыма.

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