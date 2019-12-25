Кулеба рассказал, как Украина хочет "выжать" Россию из Крыма

Министр заявил о плане Киева на телеканале "1+1".

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба рассказал, как хочет "выжать" Россию из Крыма. Об этом чиновник сообщил местным журналистам с телеканала "1+1" в программе "Право на владу". Министр отметил, что Киев должен решить две задачи. В первую очередь правительство должно систематизировать все усилия, а также создать механизм устранения проблем. Он должен выражаться в санкционном давлении на Москву.

Потому что только последовательным системным давлением мы выжмем Россию из Крыма. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Министр напомнил, что Украина планирует собрать саммит "Крымская платформа", в рамках которого Киев обсудит с участниками план по возвращению полуострова. Мероприятие состоится 23 апреля.

МИД Украины раскритиковал отчет Ирана о крушении Boeing под Тегераном.

Фото: МИД Украины