СМИ: Техника ВС НАТО переброшена из Польши, танки Т-90 у российских границ

Жители Харьковской области заметили технику военного альянса, направляющуюся к Донбассу.

Техника Вооруженных сил НАТО переброшена из Польши, танки Т-90 у российских границ. Об этом сообщили представители Telegram-канала "Русская весна". По данным очевидцев, проживающих в Харьковской области, они заметили иностранную боевую технику, которая направлялась с территории Польши к Донбассу. Портал rossaprimavera.ru опубликовал соответствующее видео.

В СМИ уточнили, что этот ролик появился на фоне распространения информации о том, что российская армия начала стягивать силы к государственной границе. Также были данные о том, что около украинской границы РФ установила танки Т-90А.

Напомним, что шестого апреля пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что Киев всеми силами демонстрирует готовности перейти к силовому сценарию решению конфликта на востоке страны. По мнению официального представителя Кремля, Москва не оставит без защиты мирное население Донбасса, среди которых много и граждан РФ.

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Фото: Pixabay.com