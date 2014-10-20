Первый президент Украины дал ответил на вопрос Дмитрия Гордона.

Первый президент Украины Леонид Кравчук пообещал стрелять по "прыгающим у его дома с флагами России". Об этом политик сообщил местным журналистам с телеканала "Украина 24". Он положительно ответил на вопрос Дмитрия Городона о том, готов ли открыть огонь из личного орудия, если кто-то с парашютом начнет появляться у его дома с флагами соседнего государства. Кравчук заявил, что хранит дома боевое оружие, которое он применил лично, несмотря на то, что у него есть охранники.

Я говорю: я буду стрелять до последнего, пока у меня будут держать руки оружие, пока буду видеть врага. Я его, сукиного сына, к себе на порог не приглашал — он пришел сам. Я его убью, как только он появится. Что будет дальше — меня уже не интересует, но я его убью. Леонид Кравчук, первый президент Украины

После такого высказывания Леонид Кравчук оьратился с противникам. Он призвал врагов обходить его дом стороной, так как она самостоятельно способен себя защитить.

Леонид Кравчук предложил перенести переговоры по Донбассу в Польшу.

Фото: Facebook/Телеканал Крым 24