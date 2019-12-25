Помощник президента Украины привел статистические данные о потерях армии.

В офисе украинского лидера Владимира Зеленского заявили, что число раненых украинских военных с начала проведения специальной операции РФ на Донбассе составляет около 30 тысяч, а погибших - около 10 тысяч человек. Соответствующее заявление сделал помощник украинского президента Алексей Арестович в интервью для местного журналиста Дмитрия Гордона (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). При этом гость эфира уточнил, что порядка 96-98% пострадавших все же возвращаются на службу в армию.

Приблизительно под 10 тыс. убитыми. И, соответственно, примерно, один к трем раненых. Алексей Арестович, украинский чиновник

Ранее украинский министр по обороне Алексей Резников сообщил общественности о том, что потери живой силы Украины составляют в день до 100 военнослужащих убитыми, а также до 500 ранеными. После этого советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина теряет в день от 100 до 200 военнослужащих погибшими.

Арестович: Западу не нужен триумф Украины.

Фото и видео: YouTube / В гостях у Гордона