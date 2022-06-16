Арестович: Западу не нужен триумф Украины

Западу не нужен триумф Украины. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью YouTube-каналу "Фейгин Live"*.
По его словам, западные страны хотят показать российской армии бесперспективность боевых действий, чтобы заставить Москву сесть за стол переговоров и принудить к приемлемому для них мира.
Блестящий триумф Украины ему в этой концепции не нужен, поэтому и нет больших объемов вооружений.
Алексей Арестович, советник главы офиса президента Украины
Ранее Арестович заявил о начале раскола в украинской армии.
Видео: YouTube / Фейгин Live*
* - Марк Фейгин внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов.
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