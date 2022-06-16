  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:35
54
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Арестович: Западу не нужен триумф Украины

0 0

По его словам, западные страны хотят заставить Москву сесть за стол переговоров.

Западу не нужен триумф Украины. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью YouTube-каналу "Фейгин Live"*.

По его словам, западные страны хотят показать российской армии бесперспективность боевых действий, чтобы заставить Москву сесть за стол переговоров и принудить к приемлемому для них мира.

Блестящий триумф Украины ему в этой концепции не нужен, поэтому и нет больших объемов вооружений.

Алексей Арестович, советник главы офиса президента Украины

Ранее Арестович заявил о начале раскола в украинской армии.

Видео: YouTube / Фейгин Live*

* - Марк Фейгин внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов.

Теги: алексей арестович, запад, советник главы офиса зеленского, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии