Арестович: Западу не нужен триумф Украины

По его словам, западные страны хотят заставить Москву сесть за стол переговоров.

Западу не нужен триумф Украины. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью YouTube-каналу "Фейгин Live"*.

По его словам, западные страны хотят показать российской армии бесперспективность боевых действий, чтобы заставить Москву сесть за стол переговоров и принудить к приемлемому для них мира.

Блестящий триумф Украины ему в этой концепции не нужен, поэтому и нет больших объемов вооружений. Алексей Арестович, советник главы офиса президента Украины

Ранее Арестович заявил о начале раскола в украинской армии.

Видео: YouTube / Фейгин Live*

* - Марк Фейгин внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов.