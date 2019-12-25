Он отметил, что время бодрых лозунгов прошло.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о начале раскола в украинской армии. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "Фейгин Live".

По словам Арестовича, время бодрых лозунгов прошло, а ждать контрнаступления и стабилизации фронта можно долго. Советник отметил, что сейчас идет разделение людей на тех, кто посыпался морально, и тех, кто готов биться до последнего.

Комментируя контрнаступления украинских войск и планы поставок Киеву западного вооружения, Арестович сослался на "межгосударственную тайну".

Ранее Арестович заявил, что Украине нужно больше РСЗО, чем могут дать США.

Фото: YouTube / Alexey Arestovych