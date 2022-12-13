Арестович: Запад может сделать из Украины "Южную Корею с гарантиями"

На Украине спрогнозировали планы Запада на киевский режим.

После окончания конфликта Украина может повторить "корейский сценарий". Соответствующее заявление в эфире местного YouTube-канала сделал бывший советник офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович. Чиновник полагает, что боевые действия для киевского режима могут завершиться не так, как надеются власти страны. Речь идет о том, что вернуть свои территории у них не получится, так как коллективный Запад готов к такому развитию событий. Однако не те результаты произойдут не из-за того, что "коварные американцы" не дали необходимого вооружения или решили затянуть конфликт, а из-за того, что для успеха ВСУ требуется 400 тысяч идеально подготовленных и вышколенных солдат с оружием стран НАТО.

Что произойдет с обществом, которое замахивалось на завышенные ожидания, а получит условный Минск-3? Эта возвратная пружина нереализованных ожиданий так влупит по нам – по морали и всему остальному, – что мы просто обалдеем. Алексей Арестович, экс-советник Зеленского

Алексей Арестович отметил, что этих солдат и оружия у Украины нет, и в ближайший год не будет. На Западе понимают, что сейчас Киев тотально зависит от них. Он прогнозирует, что международные союзники могут решить реализовать на Украине "сценарий двух Корей".

Арестович заявил, что в ближайшие два месяца ВСУ в Донбассе не избежать неприятностей.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт