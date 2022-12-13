Украинский эксперт оценил шансы ВС РФ по полному контролю ДНР.

Бывший советник офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович рассказал, когда Россия получит контроль над Донбассом. В эфире местного YouTube-канала. Специалист подсчитал, что Вооруженные силы РФ планируют контролировать через два или три месяца всю территорию Донецкой народной республики. Эксперт уверен в том, что эти планы у Москвы реализовать не получится. Он анонсировал "кровавую драку" по аналогии с той ситуацией, которая фиксировалась в регионе в мае и июне 2022 года. Речь идет о том, что Вооруженные формирования Украины медленно продвигались назад для того, чтобы занять более выгодные огневые позиции.

Но некоторых неприятностей нам, видимо, не избежать. Уж больно большая группировка собирается, превышающая нас и по численности после мобилизации, и по-прежнему превышающая по вооружениям. Алексей Арестович, украинский эксперт

Напомним, что в январе текущего года Алексей Арестович был освобожден от должности советника президента Украины после ряда скандальных и публичных высказываний. Официальный представитель МД РФ Мария Захаров считает, что такие люди, как Арестович, не тонут.

Фото и видео: YouTube / Alexey Arestovych