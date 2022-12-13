Захарова: такие люди, как Арестович, не тонут

По словам дипломата, экс-советник главы офиса президента Украины наверняка останется в информационном пространстве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась об ушедшем с должности внештатного советник главы офиса президента Украины Алексее Арестовиче. Об этом она рассказала в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, Арестович наверняка останется в информационном пространстве. Захарова отметила, что жизнь и судьба политика связана с киевским режимом

Напомню известную идиому: такие люди не тонут. Их качества физические не позволяют им это сделать. Вот это тот самый конкретный случай. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова назвала главу МИД Германии "тараном" для продвижения НАТО в ФРГ

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik