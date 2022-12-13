Арестович: Украина способна создать ядерное оружие за девять месяцев

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что в стране могут создать ядерное оружие за девять месяцев. Его слова приводит Telegram-канал "Политика Страны".
Арестович отметил, что в Киеве не пойдут на такой шаг. По его словам, это будет нарушением договора о нераспространении ядерного оружия. Он также считает, что своими действиями Украина рискует испортить отношения с Западом.
Ранее в Госдепе прокомментировали слова Медведева о том, что Украина не нужна никому на планете.
Видео: Telegram / Политика Страны
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